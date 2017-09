EU advarer om risiko for nye summer til terrorfinansiering

Det fortæller EU's sikkerhedskommissær, Julian King, på et pressemøde i kommissionen torsdag.

Der er risiko for, at Islamisk Stats tab af områder i Irak og Syrien medfører en ny finansieringskilde til terrorisme, der kan bruges til nye angreb.

- Som vi skubber Daesh (Islamisk Stat, red.) ud af Irak og Syrien, flytter de rimelig store summer ud. Vi bliver nødt til at blive ved med at forsøge at stoppe den transport, siger han.

- Men der vil være summer, der slipper ud. Vi skal være opmærksomme på, at der kan være en risiko, men ikke mere end det, for nye finansieringskilder til terrorisme, siger han.

Islamist Stat har tabt omkring 90 procent af gruppens territorium i Irak. På et tidspunkt kontrollerede gruppen halvdelen af Syrien, hvor den nu ifølge AFP har kontrol over estimeret 15 procent.

- Vi bliver nødt til at genoverveje den måde, vi ser på finansieringen af terrorisme, påpeger sikkerhedskommissær King.

- Og vi bliver nødt til at se på, hvordan vi kan styrke midlerne til at bekæmpe det, siger han.

I løbet af de seneste år har medlemslande i Den Europæiske Union været udsat for et stigende antal angreb, hvor Islamisk Stat har taget skylden. Angrebene har blandt andet fundet sted i Spanien, Frankrig og Tyskland.

Kommissæren påpeger, at EU arbejder på at finde de transaktioner, der er relateret til terrorisme.

Men da arbejdet netop er påbegyndt, vil han ikke komme nærmere ind på resultaterne, da han bliver spurgt ind til det på pressemødet.

Julian King fortæller, hvilke sikkerhedstiltag der har været i gang i løbet af året.

Særligt peger Julian King på, at unionen har forsøgt at begrænse det område, hvor terroristerne arbejder. Det er blandt andet sket ved at styrke medlemslandenes grænser og skærpe id-kontrol.