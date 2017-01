EU advarer USA's kommende præsident, Donald Trump, mod at flytte den amerikanske ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Det er vigtigt at afstå fra ensidige handlinger, der kan have alvorlige konsekvenser, lyder advarslen fra EU.

EU advarer USA mod at flytte ambassade til Jerusalem

- Det er meget vigtigt for os alle at afstå fra ensidige handlinger. Især dem, der kan have alvorlige konsekvenser for store dele af den offentlige mening i store dele af verden, siger hun.

USA's kommende præsident, Donald Trump, har lovet at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad og flytte den amerikanske ambassade dertil fra Tel Aviv.

En resolution, som FN's Sikkerhedsråd vedtog i 1980, går imod Israels besættelse og annektering af det østlige Jerusalem som sin udelelige hovedstad efter Seksdageskrigen i 1967.

Den resolution vil EU-landene fortsat respektere, lyder det fra EU's udenrigschef.

- Vi vil bestemt ikke flytte vores delegation, der er i Tel Aviv, siger Mogherini.

- Vi håber, at der kan være refleksion om konsekvenser af ethvert skridt, der bliver taget, siger hun.

Den palæstinensiske selvstyrepræsident, Mahmoud Abbas, har advaret om, at det vil være katastrofalt for den mellemøstlige fredsproces, hvis USA flytter sin ambassade til Jerusalem.

På en fredskonference for Mellemøsten, der søndag blev holdt i Paris, kaldte den franske udenrigsminister Trumps plan for en provokation, der kan få alvorlige følger.

- Selvfølgelig er det en provokation. Jeg tror ikke, at han vil kunne gøre det, sagde udenrigsminister Jean-Marc Ayrault.

- Det ville få ekstremt alvorlige følger, tilføjede han.

Ayrault sagde samtidig, at det ikke er første gang, at en amerikansk præsident har haft planer om at flytte USA's ambassade.

Men der er ingen, der har gjort det, når det kom til stykket.

- Det nytter ikke at have en så skarp og ensidig holdning. Man er nødt til at skabe betingelser for fred, sagde Ayrault under fredsmødet i Paris.

Ingen af de omkring 80 lande, som i dag har ambassade i Israel, har lagt den i Jerusalem.