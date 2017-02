EU-Parlamentet vil spænde ben for Trumps mand i Bruxelles

Malloch, der i øjeblikket arbejder som professor ved det britiske universitet i Reading, har udtalt sig kritisk om den europæiske valuta, euroen, og sagde i forrige uge, at EU risikerer at kollapse inden for halvandet år.

Lederne af de tre største politiske grupper i EU-Parlamentet vil have EU til at afvise Ted Malloch, der ifølge flere medier er kandidat til at blive USA's EU-ambassadør.

- Jeg har tidligere i min karriere haft et diplomatjob, hvor jeg var med til at bringe Sovjetunionen til fald. Måske er der også en anden union, der også trænger til at blive tæmmet lidt, sagde Malloch blandt andet for nylig i et interview med britiske BBC.

Lederen af Europa-Parlamentets konservative EPP-gruppe, Manfred Weber, og de liberales leder i Alde, Guy Verhofstadt, kalder i et fælles brev til kommissionsformand Jean-Claude Juncker og EU-præsident Donald Tusk udtalelserne for "nedsættende".

De vil derfor have Tusk og Juncker til at nægte at godkende Mallochs akkreditiver som EU-ambassadør.

- Disse udtalelser afslører en uhyrlig ondsindet holdning til de værdier, der definerer denne europæiske union.

- Hvis han bliver udnævnt til USA's officielle repræsentant, vil det have potentialet til på alvorlig vis at underminere det transatlantiske forhold, som de seneste 70 år i bund og grund har bidraget til fred, stabilitet og velstand på vores kontinent, skriver Weber og Verhofstadt.

Socialisternes leder, Gianni Pittella, har skrevet til Tusk med et lignende budskab.

- Disse udtalelser viser tydeligt hr. Mallochs fjendskab over for ikke bare Den Europæiske Union som sådan, men også over for vores fælles værdier og principper, skriver Pittella.

- Vi er af den faste overbevisning, at vi ved at ignorere denne uacceptable holdning vil underminere vores fremtidige forhold med den amerikanske administration og potentielt kan bidrage til udbredelsen af populisme og euroskepsis over hele Europa.