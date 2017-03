EU-Parlamentet vil indføre indrejsevisum for amerikanere

Et flertal i parlamentet har torsdag bakket op om en opfordring til kommissionen om at følge op på et gammelt løfte.

EU-Parlamentet kræver, at kommissionen midlertidigt indfører visumpligt for alle amerikanske statsborgere, der vil rejse til EU.

Allerede i april 2014 krævede EU-Kommissionen, at USA skulle droppe kravet om, at EU-borgere fra Polen, Kroatien, Cypern, Bulgarien og Rumænien skal have visum for at komme ind i USA.

Fire andre lande havde dengang også visumkrav over for nogle af EU-landene.

Australien, Brunei og Japan har siden ophævet deres visumkrav. Canada har ifølge EU-Parlamentet også meddelt, at bulgarere og rumænere frit kan rejse ind fra december i år.

Parlamentet har ikke lovgivningsmagt i sagen.

Men ifølge parlamentet er kommissionen juridisk bundet til at handle. Det skyldes, at en række frister er overskredet.

- Ifølge visumgensidighedsmekanismen skal kommissionen vedtage en retsakt om 12 måneders suspension af visumfrihed, hvis ikke et land fjerner sit visumkrav inden for 24 måneder efter at have fået besked på det, hedder det i en pressemeddelelse fra parlamentet.

Danmark og de fleste andre lande er med på USA's liste over lande, hvis borgere ikke skal have visum for at komme til USA.

Men de fem EU-lande er ikke med på listen, fordi de ikke opfylder USA's krav til visumfri indrejse. Kravet fra USA for at optage lande på listen er, at mindre end tre procent får afslag på en visumansøgning.

Det kroatiske nyhedsbureau Hina skrev i december sidste år, at 5,3 procent af de kroater, der søgte visum til USA, fik nej. Dem, der bliver afvist, er typisk kroater bosat i Bosnien-Hercegovina, mens kroater bosat i Kroatien ikke har problemer.

3,5 procent af cyprioterne blev afvist, mens tallet for Polen var 6,4 procent, for Rumænien 11,3 procent og for Bulgarien 17,3 procent.

Ifølge netmediet Euractiv indførte EU i 2014 nye regler, der betyder, at unionen håndterer visumsager i fællesskab - især i sager, hvor andre lande "udsætter EU-borgere for forskelsbehandling".