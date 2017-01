EU-Parlamentet kræver millioner tilbage fra Le Pen

EU's antisvindel-kontor har konstateret, at medarbejdere i Le Pens parti, Front National, på ulovlig vis er blevet aflønnet med EU-midler for arbejde, de har udført for partiet i Frankrig.

Betalingen skal falde senest tirsdag, oplyser en kilde i EU-Parlamentet til det tyske nyhedsbureau dpa.

Yderligere 42.000 euro (312.000 kroner) skal betales tilbage senest 28. februar, siger kilden.

Hvis Le Pen ikke betaler, kan EU-Parlamentet tilbageholde den løn, hun får som medlem af parlamentet i Bruxelles.

Marine Le Pen, der stiller op til det franske præsidentvalg i foråret, er ikke tilfreds med kravet om at betale de store summer tilbage.

- Jeg protesterer mod denne proces, som gennemføres af vores politiske modstandere i EU-Parlamentet, sagde hun til den franske tv-station TF1 i weekenden.

Embedsmænd i parlamentet oplyser til nyhedsbureauet dpa, at der ikke er tale om en bøde, blot en tilbagebetaling.

Hendes far, Jean-Marie Le Pen, har tidligere haft en lignende sag med EU-Parlamentet.

Han blev bedt om at tilbagebetale 320.000 euro (knap 2,4 millioner kroner) til EU-Parlamentet for på ulovlig vis at have brugt EU-midler til at aflønne sine ansatte.

Han nægtede at betale, hvilket resulterede i, at EU-Parlamentet tilbageholdt dele af hans løn i 2016.