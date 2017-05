EU-Parlament vil kæmpe for grim frugt og kasseret mad

Det er forkasteligt og umoralsk, at europæere hver dag levner kilovis af mad, når andre har svært ved at få mad på bordet.

Mandag aften diskuterer de, hvordan man kan halvere de 88 millioner ton mad, der hvert år går til spilde i EU, inden 2030. Et mål der tidligere er blevet foreslået i EU-Parlamentet i marts.

Blandt andet skal forbrugerne bedre kunne kende forskel på datomærkninger, lyder det fra ordfører Borzan Biljana, der står bag en rapport om madspild til parlamentet.

- Mindre end halvdelen af vores indbyggere ved, at der er forskel på "bedst før"- og "sidste anvendelsesdato" mærkningerne, siger hun og refererer til en undersøgelse af Eurobarometer, der viser, at de europæiske forbrugere i stort omfang misforstår mærkerne.

I rapporten lægges der op til at lægge pres på EU-Kommissionen for at få den til at fremsætte forslag om muligheden for at fjerne datomærkninger på fødevarer, hvis det ikke udgør en fare for forbrugerne.

Samtidig bør man opfordre kommissionen til at foreslå en ændring af momsdirektivet, så fødevaredonationer ikke er skattepligtige, lyder det.

Forslagene møder umiddelbart opbakning hos de store politiske grupper i parlamentet.

- Des rigere et land, des mere mad går der til spilde. Det er uacceptabelt, at hvis en frugt ikke har den rigtige størrelse, skal den smides væk, lyder det blandt andet fra Miriam Dalli, der sidder i den socialdemokratiske gruppe i parlamentet.

I den europæiske venstrefløjsgruppe, roser man også, at rapporten lægger op til, at der skal være en fælles forståelse for, hvad madspild er.

- Vi har brug for et fælles udgangspunkt for at fastslå, hvordan medlemsstaterne skal adressere problemet med madspil, siger Merja Kyllönen

Davor Skrlec fra den grønne gruppe kritiserer dog EU-Kommissionen, som han tvivler på vil følge parlamentets anbefalinger.

Men kommissær for sundhed og madsikkerhed, Vytenis Andriukaitis, forsikrer i parlamentet, at EU-Kommissionen har madspild højt på sin agenda og roser rapporten.

EU-Parlamentet stemmer tirsdag om anbefalingerne til kommissionen - det der på EU-sprog kaldes en initiativbetænkning.