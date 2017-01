EU-Parlament vil have bedre rådgivning om brug af robotter

EU-Parlamentet vil have fælles regler for brug af robotter.

- Vores hverdag bliver i højere grad påvirket af robotter, siger Mady Delvaux fra den socialdemokratiske S & D-gruppe, der har stået for at udarbejde rapporten på området.

- For at imødekomme den nye virkelighed, er vi nødt til at sikre os, at vi har fælles og gældende regler på området.

Gruppen foreslår at oprette et fælles, europæisk rådgivningscenter, hvor medlemslandene kan henvende sig for at få etisk, teknisk og juridisk rådgivning.

Desuden mener parlamentet, at alle fremtidige robotter skal udstyres med en slags nødknap, så robotten kan destrueres øjeblikkeligt i tilfælde af en nødsituation.

Det skal derudover gøres helt klart, hvem der bærer ansvaret for robottens handlinger i tilfælde af en ulykke.

Det sidste punkt haster især i forhold til ulykker med selvkørende biler.

- Vi må have en obligatorisk sikkerhedsordning, så ofre kan modtage erstatning og kompensation, hvis de bliver involveret i en ulykke forårsaget af førerløse biler, siger Mady Delvaux.