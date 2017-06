EU-Kommissionen går efter mellemmændene i skattesnyd

Ifølge udspillet skal folk som skatterådgivere, revisorer, banker og advokater indberette hver gang, de giver rådgivning, der kan bruges til at begå skattesnyd.

EU-Kommissionen foreslår onsdag nye regler, der skal ramme dem, der hjælper med at planlægge skattesnyd.

Sker det ikke, skal landene pålægge en national straf.

Med forslaget mener kommissær for økonomi og finansielle affærer, Pierre Moscovici, at man kan ramme et led i kæden af skattesnydere, som hidtil er gået fri i udspil om skattesnyd fra kommissionen.

- Skattemyndigheder bør have de oplysninger, der er brug for, for at forhindre aggressiv skatterådgivning.

- Vores forslag giver større sikkerhed for de formidlere, der respekterer vores love og gør livet vanskeligere for dem, der ikke gør, siger kommissæren.

Han understreger også, at man med forslaget ikke kommer med forbud.

- Vi angriber ikke professionerne. Vi vil have dem til at arbejde på en gennemsigtig måde, lyder det fra Moscovici på et pressemøde.

De mange indberetninger skal give de nationale myndigheder et overblik over mulige skattesnydere tidligt.

Samtidig skal de hjælpe med at skabe et samlet europæisk overblik over de mange skatteunddragelser, fremgår det af udspillet.

Netop deling af informationer om skattesvindlerne på tværs af EU, roser Jeppe Kofod (S), der er formand for EU-Parlamentets udvalg for skattesnyd.

- Fordi skattefusk er internationalt. Så er det vigtigt, at kommissionen har en koordinerende enhed, siger han.

Ifølge Kofod er det nu op til medlemslandene at sørge for at straffe dem, der begår svindlen.

- Det jeg har sagt i parlamentet er, at medlemslandene bør skærpe deres love, så man eksempelvis kan miste sin erhvervslicens, lidt ligesom et bredt flertal i folketinget er blevet enige om herhjemme, siger han.

Kommissionens udspil kommer to år efter offentliggørelsen af Panama-papirerne, der afslørede omfattende global skattesvindel.

Det skal nu forhandles i rådet og i parlamentet.