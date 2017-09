EU: Gratis wi-fi er et skridt mod en fælles digital union

Sådan lyder oplægget til et digitalt tiltag, der giver EU's borgere mulighed for at koble sig på gratis internet mere end 5000 offentlige steder.

Udtalelsen kommer fra den socialdemokratiske parlamentariker Carlos Zorrinho fra Portugal, der er parlamentets tovholder på initiativet.

- Vi skal tage kampen op for europæiske borgere og få dem om bord. Vi har et ansvar for at bringe nyt liv ind i EU, siger han.

- Forslaget vil give adgang til internet, uanset hvor du er, eller hvor meget du tjener. Der er ingen, der diskriminerer.

"WIFI4EU" er navnet på netværket i initiativet, der ventes at blive godkendt af parlamentet onsdag. Ifølge Zorrinho er det et vigtigt skridt mod et mere digitalt samfund.

- "WIFI4EU" er måske et lille skridt for os, men det er vigtigt i forhold til at træde ind i en digital fremtid, siger han.

Borgerne er i hjertet af dette initiativ, vurderer Mariya Gabriel, der er EU-kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund.

- Tiltaget er meget fokuseret på konkret indhold. Vi vil have bedre digitale ydelser og flere digitale løsninger gennem vores lokale aktiviteter, siger hun.

Det kan skabe muligheder blandt andet for turisme og sundhedspleje online, påpeger kommissæren.

Det var EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, der tog initiativet til den digitale fornyelse i sin State of the Union-tale tilbage i september 2016.

- Digitalisering skal komme alle til gode, uanset hvor man bor, og hvor meget man tjener, lød det dengang.

Desuden lagde Juncker i talen vægt på, at muligheden for at forbinde europæerne digitalt vil være et fokusområdet i de kommende år.

Dagen inden formanden holder sin 2017-tale for unionen onsdag, ser forslaget ud til at blive en realitet.

Ministerrådet og parlamentet har allerede udarbejdet forslagets ordlyd og indgået en uformel aftale. Men i sidste ende skal rådet godkende tiltaget.