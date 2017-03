EU-Domstol: Belgien måtte godt afvise visum til syrere

EU-Domstolen afviser en syrisk families påstand om, at familien havde krav på at få visum til Belgien, hvor forældrene og deres tre børn ville have søgt asyl.

Familien gjorde det allerede der klart, at hensigten med rejsen til Belgien var, at den ville søge asyl der.

Få dage senere - da familien igen var hjemme i Aleppo - afviste Belgien visumansøgningen.

Det skete med den begrundelse, at familien åbenlyst havde tænkt sig at blive i Belgien i mere end de 90 dage, et visum normalt gælder.

EU-Domstolens generaladvokat, der fungerer som rådgiver for dommerne, vurderede i sidste måned, at familien faktisk havde krav på visum.

Generaladvokaten begrundede sin vurdering med, at sagen hørte under EU-retten og ikke kun under belgisk national ret.

Det skyldtes ifølge domstolens rådgiver, at EU's charter for grundlæggende rettigheder beskytter folk mod tortur og umenneskelig behandling eller nedværdigende behandling eller straf.

Men ifølge dommen hører sagen ikke til i EU-retten. Derfor stod det Belgien frit for selv at afgøre, om den ville udstede visum til familien.

Domstolen konstaterer i sin afgørelse, at det ville skade hele EU's asylsystem, hvis det faktisk var sådan, at man kunne søge humanitært visum med henblik på at søge asyl i et EU-land efter eget valg.

Generaladvokatens anbefaling fik i sidste måned blandt andre Dansk Folkeparti til at advare om en mulig "bombe under hele EU's asylsystem".

Udlændingeordfører Martin Henriksen kaldte det "vildt og uoverskueligt", hvis der på den måde blev åbnet for, at man kunne få visum med det erklærede formål at komme til Danmark for at få asyl.