Dyrt valg til Kongressen handler mest om Trump

Vælgerne skal stemme om, hvem der skal repræsentere de knap 700.000 indbyggere i Georgias 6. valgkreds og blive et af de 435 medlemmer i Repræsentanternes Hus. Det er det ene af Kongressens to kamre.

Det dyreste valg nogensinde til Repræsentanternes Hus er tirsdag indledt i den amerikanske delstat Georgia, hvor Demokraterne forsøger at udfordre præsident Donald Trump og det øvrige Republikanske Parti.

Sædet i Repræsentanternes Hus blev ledigt, da republikaneren Tom Price blev udpeget til sundhedsminister i Trumps regering. Den 55-årige partifælle Karen Handel stiller op som hans efterfølger.

Republikanerne har siddet på pladsen siden 1979, så hvis det lykkes Handels blot 30-årige demokratiske modstander, Jon Ossoff, at fravriste dem pladsen, vil det give genlyd i Washington forud for midtvejsvalget næste år.

Det bliver set som en test på præsidentens popularitet og er en chance for Demokraterne for at udfordre Trump.

Ossoff har i løbet af valgkampen spillet meget på modstanden mod Trump. Han har talt om at "genetablere civilisationen" samt om, hvor vigtigt det er at have en kongres, der kan føre tilsyn med præsidenten, skriver nyhedsbureauet AP.

Handel har i løbet af valgkampen knap nævnt den omstridte præsident, som på selve valgdagen tweeter sin støtte til partifælle.

Trump retter samtidig en kritik mod Jon Ossoff, som ifølge præsidenten vil sætte skatterne i vejret, ikke være i stand til at nedbringe kriminaliteten og "ikke engang bor i kredsen". Det skriver Trump på Twitter.

En meningsmåling søndag tyder på, at valget bliver en gyser. Ossoff har opbakning fra 49,0 procent af vælgerne, mens 48,9 procent siger, at de foretrækker Handel.

Valgkampen er den dyreste nogensinde til et valg til Repræsentanternes Hus.

Kandidaterne og deres støtter har hældt mere end 56 millioner dollar (372 millioner kroner) i tv-reklamer, valgplakater og diverse andre forsøg på at fange vælgernes interesse.

Det er næsten dobbelt så meget som den hidtidige rekord, viser en opgørelse fra Center for Responsive Politics ifølge Reuters.

Ved præsidentvalget i november vandt Trump over sin demokratiske modstander, Hillary Clinton, i Georgias 6. valgkreds, men kun med et enkelt procentpoint.