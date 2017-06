Dylan afleverer nobelforelæsning fem dage før deadline

Forelæsningen, der er det eneste krav for at modtage de otte millioner svenske kroner, som følger med en nobelpris, skulle holdes senest 10. juni.

- Talen er ekstraordinær og, som man nok ville forvente, velformuleret, skriver Sara Danius, som er akademiets faste sekretær, i et blogindlæg.

- Nu hvor forelæsningen er leveret, er Dylan-eventyret ved at nærme sig sin afslutning.

Dylan-eventyret skabte overskrifter verden over i oktober 2016, da rocklegenden efter flere ugers komplet tavshed i et brev meddelte, at han ikke kunne komme til overrækkelsesceremonien i december.

Han angav dengang ingen årsag til, hvorfor han ikke kunne være til stede.

1. april i år modtog Bob Dylan så prisen i den svenske hovedstad, Stockholm.

Begrundelsen for at tildele nobelprisen i litteratur til den i dag 76-årige sanger og sangskriver var blandt andet "at have skabt nye poetiske udtryk i den store amerikanske musiktradition".

I sin nobelforelæsning reflekterer Bob Dylan blandt andet over, hvordan hans sange er beslægtet med litteraturen.

- Vores sange lever i de levendes land. Men sange er ulig litteraturen. De skal synges, ikke læses, siger han blandt andet.

- Jeg håber, nogle af jer får chancen for at lytte til disse sangtekster på den måde, det var meningen, de skulle høres på: til en koncert eller på en plade, eller hvordan folk nu lytter til sange disse dage.