Dusinvis fanget i murbrokker efter bygningskollaps i Indien

Omkring 40 personer frygtes at være fanget i murbrokkerne, efter at en bygning er kollapset i Mumbai torsdag.

Det oplyser myndighederne i den indiske millionby, der beskrives som Indiens finansielle centrum.

Kollapset fandt sted i det tætbefolkede område Bhendi Bazaar. Det skete, efter at byen de seneste dage har været ramt af kraftfuld regn, der har kostet mindst ti mennesker livet.

- Vi tror, at 40 mennesker er fanget inde i murbrokkerne. Et hold på 43 personer er ved at foretage redningsarbejdet, siger en embedsmand fra Indiens nationale beredskabsstyrke.

Han tilføjer, at otte eller ni familier menes at have boet i bygningen.

Det sker ofte, at bygninger kollapser i Indien. Især i regnsæsonen, der løber fra slutningen af juni til september, er skrøbelige indiske bygninger tilbøjelige til at bryde sammen.

Et ekstraordinært nedbør begyndte tirsdag. Det har ført oversvømmelser med sig over det meste af Mumbai.

Mere end 16 millioner er påvirket af oversvømmelserne, der har ramt flere lande i Sydøstasien.

Den indiske finansby har de seneste år oplevet adskillige fatale bygningskollaps. De er ofte forårsaget af dårlige materialer, aldrende bygninger eller fejl i konstruktionen.

I juli døde 17 mennesker, deriblandt en kun tre måneder gammel baby, da en bygning på fire etager faldt sammen i den nordlige forstad Ghatkopar.

I 2013 blev 60 mennesker dræbt, da en bygningsblok kollapsede. Det var en af de værste bygningskatastrofer i Mumbai nogensinde.