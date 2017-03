Artiklen: Dusinvis australske asylsøgere får penge for at tage hjem

Dusinvis australske asylsøgere får penge for at tage hjem

Asylsøgere fra den berygtede flygtningelejr i Papua Ny Guinea har taget imod penge for at tage hjem.

Op til 29 asylsøgere, der sidder i en flygtningelejr i Papua Ny Guinea, vil tage imod penge fra den australske regering for at tage tilbage til deres hjemland.

Det er det største antal i fire år, der forlader den berygtede lejr.

Australien har forsøgt at få tømt ud i lejrene i Nauru og på øen Manus, efter at der er opstået frygt for, at USA vil løbe fra en aftale om at huse 1250 flygtninge.