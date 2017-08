Druknet kvinde sender dødstal efter stormen Harvey op på to

Mens den tropiske storm Harvey fortsat raser og sender massive mængder regn ned over det sydøstlige Texas, forsøger de amerikanske myndigheder at danne sig et overblik over situationen i området.

Søndag er to personer meldt omkommet, mens 14 er såret. Myndighederne frygter, at begge tal kan stige, efterhånden som det bliver muligt at nå de værst ramte områder.