Dramatiker og skuespiller Sam Shepard er død

Sam Shepards fingre nåede over 73 år at stå bag over 40 skuespil.

Blandt andet teaterstykket "Chicago", der blev hans gennembrud, og som i 1966 blev belønnet med en Obie Award - en pris han vandt 10 gange siden.

I 1979 fik han en Pulitzerpris i drama for sit værk "Buried Child".

Flere vil nok genkende ham fra hans rolle i 80'er-filmen "Mænd af den rette støbning" som Chuck Yeager. Rollen kastede en Oscar-nominering for bedste mandlige birolle af sig i 1984.

Samme år stod han bag manuskriptet til filmen "Paris, Texas", som fik anmelderne til at klappe i hænderne. Filmen vandt senere guldpalmerne ved filmfestivalen i Cannes.

Selv i dette årtusind har Sam Shepard sat sit aftryk på det hvide lærred. I krigsfilmen "Black Hawk Down" spiller han den hårdkogte general Garrison.

Også seere af Netflix-serien "Bloodlines" vil genkende Sam Shepards ansigt. Her spiller han i de første to ud af tre sæsoner patriarken Robert Rayburn.

I 2009 ramte han overskrifterne for andet end sit kreative talent, da han blev anholdt for spirituskørsel. Han blev idømt 100 timers samfundstjeneste som følge heraf.

Sam Shepard blev født i Fort Sheridan i delstaten Illinois. Familien flyttede meget som resultat af faderens karriere i det amerikanske militær.

Selv beskrev Shepard i et interview fra 2003 med avisen The Guardian sin far som en "dedikeret alkoholiker". Forholdet til maskulinitet blev ifølge nyhedsbureauet AP et omdrejningspunkt i meget af Sam Shepards arbejde.

Han har en søn og en datter med skuespillerinden Jessica Lange, som han var sammen med indtil 2010, hvor deres forhold sluttede. Derudover har han et tredje barn fra et tidligere ægteskab.

På de sociale medier har flere internationale skuespillere reageret heriblandt danske Nicolai Coster-Waldau.

- En af teaterets helte. En af skrivekunstens helte. En af skuespillets helte. En af mine helte. Sam Shepard RIP (Hvil i fred, red.), skriver han.