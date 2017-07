Dramaserie med Sidse Babett fører ved Emmy-nominering

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Begge serier er nomineret i 22 kategorier.

I den populære sci-fi-western Westworld spiller Sidse Babett Knudsen den kyniske direktør Theresa.

Serien foregår i en dyster forlystelsespark i en fremtid, hvor det er svært at skelne mellem robotter og mennesker af kød og blod.

Nu kan Westworld vinde prisen som bedste dramaserie ved efterårets Emmy-uddeling.

Her skal den dyste mod blandt andet hitserien House of Cards, der har danske Lars Mikkelsen i rollen som Ruslands præsident.

Også Westworlds hovedrolleindehavere Anthony Hopkins og Evan Rachel Wood er nomineret som bedste mandlige og kvindelige skuespiller i en dramaserie.

Der er for første gang i lang tid ikke nomineringer til fantasyserien Game of Thrones. Den har også et dansk islæt i form af Nikolaj Coster-Waldau.

Det skyldes, at serien i år sendes for sent til at komme med i opløbet.

Game of Thrones dominerede sidste års Emmy-uddeling ved at vinde 23 nomineringer og tage 12 statuetter med hjem.

Emmy-uddelingen finder sted 17. september i Los Angeles med komikeren Stephen Colbert som vært.