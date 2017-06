Drama hos familien Kohl - sønnen og Merkel er uønsket

Det er en langvarig strid mellem Kohls anden kone, Maike Kohl-Richter, og hans to voksne sønner, som for alvor er blusset op efter hans død.

Et lavpunkt blev nået, da hun onsdag nægtede den ene af dem, Walter, at besøge sit barndomshjem i Ludwigshafen.

Han var kommet sammen med to af sine børn for at vise sin deltagelse. Men efter at have banket flere gange på døren, uden at nogen svarede, dukkede en betjent op og meddelte, at de var uønsket og skulle fjerne sig fra stedet.

Begge parter har siden haft giftige kommentarer om hinanden. Det er en strid, som truer med at overskygge sorgen over en stor, europæisk statsmands bortgang.

Ugemagasinet Der Spiegel skriver, at Kohls enke, der var 34 år yngre end sin mand, havde planer om at forhindre forbundskansler Angela Merkel i at tale ved en EU-højtidelighed for Kohl i Strasbourg 1. juli.

Kohl, der var Merkels mentor, følte sig tilsyneladende forrådt af hende, da hun i 1999 undsagde ham efter anklager om korruption.

Ifølge Spiegel fortalte Maike Kohl-Richter i sidste uge Merkel, at hun ville invitere Ungarns premierminister, Viktor Orbán, som har været en hård kritiker af forbundskanslerens liberale flygtningepolitik.

Sagen er i mellemtiden løst. Merkel taler ved højtideligheden 1. juli. Det samme gør Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og USA's tidligere præsident Bill Clinton.

Det tyske parlaments formand, Norbert Lammert, er godt irriteret over enkens opførsel.

- Med al respekt, så er måden og stedet, hvor denne enestående og livslange bedrift æres, mere end et familieanliggende, siger han.

Kohls første kone, Hannelore, der i 2001 tog sit eget liv efter langvarig sygdom - hun var sygeligt følsom over for lys - og ligger begravet på Kohl-familiens gravsted i Ludwigshafen.

Men Maike Kohl-Richter og Kohl ændrede planerne om hans bisættelse for to år siden, fortæller den tidligere chefredaktør for avisen Bild Kai Diekmann ifølge den britiske tv-station BBC.

Han skal begraves i den lille by Speyer i Rheinland-Pfalz 1. juli.