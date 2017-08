Dræbt baby er blevet symbol på politivold i Kenya

Den lille pige blev dødeligt såret af politifolk fredag aften, hvor hun efter slag blev bragt bevidstløs til et hospital.

En baby på seks måneder, der blev "tåregasset og slået af Kenyas politi" under protester mod resultatet af landets præsidentvalg, er død. Det oplyser hendes far tirsdag.

Pigens far siger, at politiet trængte ind i familiens hus under urolighederne fredag. Familien bor i slummen i det vestlige Kisumu.

Politifolkene, der trængte ind i huset brugte tåregas og slog en dør ind, inden de overdængede forældrene til den lille pige med knippelslag.

Pigen, der hed Samantha, blev dødeligt såret af slag i hovedet.

- Jeg har mistet min datter for et øjeblik siden. Hvorfor gjorde de det mod os og sårede min uskyldige engel?, siger pigens far, Joseph Abanja.

Den lille pige blev efter fredagens uroligheder et symbol på politibrutaliteten i Kenya.

Myndighederne har slået hårdt ned på de protester, som brød ud efter oppositionslederen Raila Odinga påstod, at der blev svindlet med valgresultatet til fordel for den siddende præsident Uhuru Kenyatta, som vandt endnu en valgperiode.

I en lignede episode i Mathare slummen i Nairobi blev en niårig pige skudt og dræbt af politi. Hun blev ramt i ryggen, da hun stod på sin families balkon, mens politi forsøgte at opløse demonstration på gaden neden for.

I alt er mindst 17 blevet dræbt under voldelige sammenstød efter valget. Røde Kors siger, at det har behandlet 177 sårede.

Det endelige valgresultat kom fredag aften dansk tid. Her stod det klart, at Odinga endnu engang har tabt kampen om præsidentposten.

Odinga har dog bestredet valgresultatet og beskyldt den kenyanske valgkomité for at fuske med tallene, ligesom han hævder, at valgsystemerne blev hacket.

Kampklædt politi har været talstærkt i gaderne og brugt både skarpladte våben og tåregas mod demonstranterne.

Overordnet har der dog været relativt stille i Kenya, hvor mange husker urolighederne oven på valget i 2007, hvor over 1000 omkom, og en halv million mennesker måtte flygte fra deres hjem.

Politik i Kenya er primært opdelt efter etniske grupper. Odinga bakkes op af Luo-stammen og dens allierede. Og Kenyatta nyder opbakning fra landets største etniske gruppe, Kikuyu.