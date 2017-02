Drab på russisk ambassadør er verdens bedste pressefoto

Burhan Ozbilici er fotograf for det amerikanske nyhedsbureau Associated Press (AP).

Politimanden, der er iført et jakkesæt og slips, holder en pistol i sin ene hånd og løfter den anden hånd, mens han råber. I baggrunden ser man den russiske ambassadør ligge på gulvet, efter at han er blevet skudt.

Billedet er taget ved åbningen af en kunstudstilling i Ankara, hvor Burhan Ozbilici tilfældigvis var til stede. Her dræbte en tyrkisk politimand Ruslands ambassadør med ni skud.

I stedet for at flygte valgte Burhan Ozbilici at fotografere hændelsen. Og dommerne i konkurrencen om verdens bedste pressefoto roser Burhan Ozbilicis for hans mod.

- Fra det øjeblik jeg hørte skuddene, vidste jeg, at det var et historisk øjeblik. Meget alvorligt.

- Jeg vidste, jeg skulle gøre mit arbejde som journalist. Jeg kunne ikke løbe væk for at redde mig selv, siger fotografen.

Billedet er gået verden rundt og er blevet set omkring 18 millioner gange.

Dommerne skulle udvælge et billede blandt 80.400 billeder, der er blevet indsendt af mere end 5000 fotografer fra 125 lande.

- Det var en meget svær beslutning, men i sidste ende følte vi, at årets billede var et eksplosivt billede, der virkelig taler til hadet i vores tid, siger et af jurymedlemmerne Mary Calvert.

Konkurrencen World Press Photo har fundet sted hvert år siden 1955.

Sidste år vandt den australske fotograf Warren Richardson hovedprisen for sit billede af en flygtning, der forsøger at få et barn gennem et pigtrådshegn, der skal holde flygtninge ude.