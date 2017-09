Drab på kvindelig journalist skaber tvivl om demokrati

Indiske journalister og aktivister fra menneskerettighedsgrupper gik onsdag på gaden i Indien, efter at en fremtrædende journalist Gauri Lankesh er dræbt af skud uden for sit hjem i Bangalore.

Den 55-årige redaktør var kritisk over for den føderale regering. Hun skrev meget om sekularisme og var en kendt kritiker af hindunationalisme, som er en udbredt politisk bevægelse.

Radikale tilhængere af hindunationalisme udgør en stadig større trussel mod Indiens journalister.

Kvindelige journalister, som har skrevet kritisk om hindunationalisme er blevet truet med mishandling og voldtægt.

Selv ministre i det regerende hindunationalistiske parti, Bharatiya Janata Parti (BJP), som har premierminister Narendra Modi i spidsen, har deltaget i en hetz mod journalister.

Hindunationalister er blevet styrket siden Modi kom til magten i 2014 efter 10 år med det venstreorienterede Kongresparti ved magten. Nogle grupper siges at stå bag en heksejagt, hvor der bliver slået hårdt ned på enhver form for "antinationalisme".

- Gauri Lankesh havde ingen personlige fjender. Den eneste forklaring på attentatet er politisk, siger forfatteren K. Marulasiddappa til BBC.

Gauri Lankesh har tidligere arbejdet på The Times of India. Senere drev hun sin egen avis Gauri Lankesh Patrice. Hun fik sidste år en fængselsdom for at have skrevet kritisk om lokale BJP-ledere.

Politiet siger, at det ikke har nogen spor i sagen, og at gerningsmændenes motiver er ukendte.

Adskillige journalistgrupper, deriblandt Press Club of India and Press Association, har arrangeret protester forskellige steder i Indien. De kalder drabet et "brutalt angreb på pressefriheden."

- Journalistik er ikke noget uden mod. Demokrati er ikke noget uden uenighed. Lankesh havde rigeligt af begge dele, siger Shekhar Gupta, en indisk journalist og politisk kommentator.

Drabet forstærker indtrykket af, at sikkerheden er forringet for journalister i verdens største demokrati, som har 1,3 milliard indbyggere.