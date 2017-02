Drab på inder i Kansas vækker debat om Trumps USA

FBI er ved at undersøge, om der er tale om en hadforbrydelse ved drab, som vækker harme i Indien.

En mand i den amerikanske delstat Kansas er blevet sigtet for at have dræbt en indisk it-specialist og såret to andre mænd, da han åbnede ild i en bar torsdag.

Det Hvide Hus kommenterer nu forbrydelsen, da nogle har knyttet en forbindelse mellem intolerance og den hårde retorik, som præsident Donald Trump har anvendt over for udlændinge.

- Ethvert tab af liv er tragisk, men at hævde, at der er nogen forbindelse til præsidentens retorik, er absurd, hedder det i en erklæring fra Det Hvide Hus fredag.

Det understreges samtidig, at det er for tidligt at tale om motivet bag drabet.

Den 51-årige Adam Purinton, som er veteran fra den amerikanske flåde, er blevet sigtet for drabet i Johnson County, Kansas. Han står sigtet for drab og to drabsforsøg.

- FBI er ved at undersøge, om der er tale om en hadforbrydelse, og agenter støtter politiets efterforskning på stedet, siger FBI's talskvinde, Bridget Patton.

Den dræbte inder, Srinivas Kuchibhotla, var 32 år. En anden jævnaldrende inder blev såret. En ung amerikaner, som forsøgte at gribe ind, blev også såret.

Et øjenvidne har sagt til avisen Kansas City Star, at manden råbte "skrub ud af mit land", inden han skød de indiske ofre.

Skuddrabet har vakt harm i Indien, hvor kritikken tager til mod præsident Trumps slogan "America First", som nu beskyldes for at gøre folk intolerante og ufølsomme over indvandrere.

Den indiske regering har givet udtryk for chok og fordømmer drabet.

Kuchibhotla var en blandt mange ambitiøse, unge indere, som tager til udlandet hvert år på jagt efter bedre uddannelser og karrieremuligheder.

Der bor over tre millioner indere i USA. De er som helhed langt bedre stillet end andre amerikanere med gennemsnitlige husstandsindkomster på over 100.000 dollar (over 702.000 kroner).