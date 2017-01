Donorer lægger slagplan for syriske flygtninges fremtid

Håbet er, at de mere oversete behov blandt den store gruppe syrere kommer i fokus.

- Vi vil understrege kvinder og pigers position samt situationen for udsatte grupper såsom handicappede og vigtigheden af uddannelse, siger Kai Mykkänen, der er finsk minister for handel og udvikling.

Knap fem millioner af de syriske flygtninge lever uden for Syrien, og langt størstedelen befinder sig i nabolande som Jordan, Libanon og Tyrkiet.

Ifølge FN går omkring 1,7 millioner syriske børn ikke i skole. Og heraf lever cirka halvdelen uden for Syrien.

Netop flygtningebørnenes skolegang er noget af det vigtigste. Det mener Andreas Kamm, der er generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp og deltager i konferencen.

- Forestil dig effekten af at hundredtusindvis af syriske børn ikke kan komme i skole. Man kan bare forestille sig betydningen af at lukke halvdelen af skolerne i Danmark i seks år.

- Det er et kæmpe handicap for Syriens fremtid, at man taber årgange i skolerne, hvis man ikke kommer i gang. Og man er allerede bagefter, siger han.

Det betyder, at der skal mange ressourcer til, understreger generalsekretæren.

- Ellers er det meget vanskeligt at forestille sig, at lande med så mange flygtninge, som Syriens nabolande har, har nogen chance for at have kapacitet til at tilbyde undervisning, siger Andreas Kamm.

Donorkonferencen i Helsinki følges op af en konference i Bruxelles til april. Inden da er det meningen, at tirsdagens møde skal sætte spot på de syriske flygtninges behov.