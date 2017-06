Donald Trump skylder långivere 315 millioner dollar

Det viser dokumenter offentliggjort af regeringskontoret United States Office of Government Ethics sent fredag lokal tid.

Trump havde omkring 20 millioner dollar i indtægt fra sit nye hotel i Washington D.C., Trump International Hotel, der åbnede i september sidste år.

Omsætningen steg også på Trumps feriested Mar-a-Lago i Florida.

Trump rapporterede en indkomst på mindst 594 millioner dollar for 2016 og begyndelsen af 2017 samt aktiver for mindst 1,4 milliarder dollar.

Det 98 sider lange dokument, der er offentliggjort på etikkontorets hjemmeside, viser, at Trump har gæld for næsten 130 millioner dollar til Deutsche Bank Trust Company Americas, der er en afdeling af den tyske bank Deutsche Bank AG.

Eksempelvis indberettede Trump en gældsforpligtelse til Deutsche Bank på over 50 millioner dollar for The Old Post Office, som er en historisk ejendom i Washington, hvor præsidenten har åbnet et hotel.

Trump har samtidig indberettet en gæld på mindst 110 millioner dollar i Ladder Capital Corp, der er en kommerciel ejendomslångiver med kontorer i New York, Los Angeles og Boca Raton i Florida.

Den største del af Trumps indkomst var 115,9 millioner dollar, som er opført som golfresort-relaterede indtægter fra golfklubben Trump National Doral i Miami.

Det er et fald i forhold til de 132 millioner dollar, han indberettede for et år siden.

Indtægter fra mange andre af Donald Trumps hoteller og resorts var stort set uændret.

Omsætningen fra hans ejendomsselskab Trump Corporation var næsten tredoblet til knap 18 millioner dollar, mens omsætningen fra Mar-a-Lago voksede 25 procent til cirka 37 millioner dollar.

Det private feriested fordoblede dets optagelsesgebyr til 200.000 dollar, efter at Trump vandt det amerikanske præsidentvalg.

Donald Trump tjente desuden 11 millioner dollar på Miss Universe efter at have solgt skønhedskonkurrencen i 2015.

Imens faldt omsætningen fra tv-programmet "The Apprentice" (på dansk "Hyret eller Fyret", red.) til 1,1 millioner dollar fra seks millioner året før.