Donald Trump føler sig overbevist om, at Nordkorea ikke kommer til at udvikle missiler, der kan nå USA. Arkiv.

Donald Trump skyder Nordkoreas missilambitioner ned

USA's kommende præsident, Donald Trump, slår fast, at Nordkorea ikke skal gøre sig forhåbninger om at udvikle atomvåben, der er i stand til at nå frem til amerikansk jord.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, sagde i et nytårsbudskab søndag, at hans isolerede stat er tæt på at kunne foretage en test med et interkontinentalt missil (ICBM).