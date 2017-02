Donald Trump overvejer sikkerhedsrådgiver Flynns fremtid

Michael Flynn er beskyldt for at have løjet over for vicepræsident Mike Pence om indholdet af samtaler med Rusland.

- Præsidenten evaluerer situationen. Præsidenten taler med vicepræsident Mike Pence og andre om, hvad han ser som det vigtigste emne, der findes: Vores nations sikkerhed, sagde talsmand Sean Spicer ifølge Reuters.

Kontroversen består i, at Michael Flynn er beskyldt for at have diskuteret USA's sanktioner mod Rusland med Ruslands ambassadør i USA, før Donald Trump blev indsat som præsident.

Michael Flynn nægtede længe, at det var tilfældet.

Vicepræsident Mike Pence bakkede Michael Flynn op, men efterfølgende er det kommet frem, at der muligvis foreligger optagelser af samtalerne.

Her skulle Michael Flynn have lovet Rusland at mindske eller afbøde de sanktioner, som tidligere præsident Barack Obama indførte mod landet.

Michael Flynn har efterfølgende trukket i land i forhold til samtalernes indhold og siger nu, at han ikke kan huske præcist, hvad der blev diskuteret.

Hvis Michael Flynn er gået bag om ryggen på den på det tidspunkt siddende udenrigsminister og har diskuteret sanktionerne med Rusland, har han ikke bare løjet over for Mike Pence.

Han har også forbrudt sig mod loven om, at private personer ikke må føre udenrigspolitik på USA's vegne, den såkaldte Logan Act.

Michael Flynn har fået posten som national sikkerhedsrådgiver under Donald Trump. Posten er en af de mest magtfulde og giver en plads i Det Hvide Hus som præsidentens nærmeste rådgiver i sikkerhedspolitiske spørgsmål.

- Michael Flynn har bevist, at man ikke kan stole på ham, når det kommer til at tjene USA's interesser og ikke Ruslands.

- Dette her ikke handlingerne fra en mand, man kan lægge nationens sikkerhed i hænderne på, skriver formand for demokraterne i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, på Twitter.