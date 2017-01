Artiklen: Donald Trump lover at beskytte seksuelle mindretal

Donald Trump lover at beskytte seksuelle mindretal

Præsident vil videreføre Obamas politik over for bøsser, lesbiske og andre grupper, oplyser Det Hvide Hus.

- Præsidenten er stolt over at være den første republikanske nominerede, der nogensinde har nævnt LGBTQ-samfundet i sin nomineringstale, hvor han lovede at beskytte gruppen mod vold og undertrykkelse, hedder det.

USA's præsident, Donald Trump, vil opretholde Barack Obamas præsidentordre om at beskytte seksuelle mindretals rettigheder på arbejdspladser.

LGBTQ samler blandt andre bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.

Obama underskrev i 2014 et dekret. Det beskytter ansatte mod seksuel diskrimination, når de udfører arbejde på vegne af de føderale myndigheder.

- Det vil forblive intakt under præsident Donald J. Trumps ledelse, skriver Det Hvide Hus.

Trump vil følge den samme linje, som han lagde sig på under valgkampen, lyder det.

Forsikringen fra præsidenten kommer samme dag, som han agter at offentliggøre, hvem han vil nominere til en ledig plads i USA's højesteret.

Det ventes at blive en konservativ dommer, der formentlig er modstander af abort og homoseksuelles rettigheder.

Obama forsøgte i et år at få sin egen dommerkandidat godkendt af Kongressen, men republikanerne nægtede at indlede høringer.

Demokrater i Senatet har svoret, at de vil bruge samme obstruktionspolitik som republikanerne over for Trumps kandidat til højesteret.