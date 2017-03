Trump har underskrevet nyt indrejseforbud mod seks lande

Irak er strøget fra listen over de lande, hvis borgere ikke må rejse ind i USA i 90 dage.

USA's præsident, Donald Trump, har underskrevet en præsidentiel ordre om et nyt indrejseforbud, efter at det første blev suspenderet.

Men personer fra de seks lande med lovlig opholdstilladelse eller gældende visum vil få lov at rejse ind i landet.

Formålet med forbuddet er ifølge den amerikanske tv-station NBC News fortsat at nedbringe antallet af flygtninge.

Derfor indeholder det nye dekret ligeledes et forbud mod samtlige flygtninge i 120 dage.

- USA har lov til at kontrollere, hvem der kommer ind i vores land, og holde dem ude, som vil skade os, siger justitsminister Jeff Sessions på en pressekonference ifølge NBC News.

Ifølge udenrigsminister Rex Tillerson handler forbuddet om at beskytte USA.

- Mens truslerne mod vores sikkerhed fortsætter med at udvikle og forandre sig, er det sund fornuft, at vi fortsætter med at evaluere og tage systemerne, som vi regner med, beskytter vores land, op til fornyet overvejelse, siger han på pressekonferencen.

Det første forbud ramte også borgere fra Irak. Landet er ikke en del af det nye.

Men USA har soldater udstationeret i Irak, hvor amerikanerne rådgiver og leder en offensiv mod Islamisk Stat (IS).

Beslutningen om at strege Irak fra listen skyldes, at Irak har øget sikkerheden med flere tiltag.

For over en måned siden præsenterede Trump første gang en præsidentiel ordre, der skulle forhindre statsborgere fra syv lande i at rejse ind i USA.

Ordren blev dog bremset af amerikanske dommere.

Hverken befolkningen eller de myndigheder, der skulle håndhæve de nye regler, blev varslet om dekretet.

Forbuddet udløste store protester både i USA og flere andre steder i verden og førte til kaos i flere amerikanske lufthavne, hvor statsborgere fra de syv lande måtte tilbageholdes og i flere tilfælde sendes retur.