Domstol løslader sydkoreansk rytter udleveret fra Danmark

Chung Yoo-ra var indtil for nylig i politiets varetægt i Danmark. Hun blev tidligere på ugen udleveret til Sydkorea.

Hun er datter af en af hovedpersonerne i skandalen, der førte til, at Sydkoreas første kvindelige præsident, Park Geun-hye, blev afsat.

- Det vigtigste bevismateriale er blevet indsamlet, og Chung Yoo-ras rolle i skandalen er blevet efterforsket. Det er svært at se nødvendigheden af, at hun skal forblive i myndighedernes varetægt, lyder det i en erklæring fra Seouls Centrale Distriktsdomstol.

Chung Yoo-ras mor, Choi Soon-sil, stod angiveligt i ledtog med præsidenten. Ifølge anklagemyndigheden afpressede de to en række sydkoreanske virksomheder for millionbeløb.

Pengene er ifølge anklagerne gået til et tysk skuffeselskab, som Chung Yoo-ra skal have været medejer af.

Chung Yoo-ra anklages af de sydkoreanske myndigheder blandt andet for medvirken til økonomisk kriminalitet og desuden også for eksamensfusk. Hun nægter sig skyldig i alle anklager.

Den 20-årige sydkoreaner er en anerkendt dressurrytter, der tidligere har vundet guld ved Asian Games.

Da hun blev anholdt i Danmark, var hun i landet for at se til sin hest, som hun har haft opstaldet hos et nordjysk hestesportscenter.

I første omgang kæmpede Chung Yoo-ra mod at blive udleveret fra Danmark.

Hun gik rettens vej, men 19. april afsagde Retten i Aalborg kendelse om, at hun skulle udleveres.

Efter at have været i kontakt med advokater og myndigheder i hjemlandet, besluttede Chung Yoo-ra i sidste uge at droppe at tage sagen til Østre Landsret. I stedet lod hun sig udlevere.

Den 20-årige dressurrytter blev natten til onsdag anholdt om bord på et fly fra Amsterdam til Incheon i Sydkorea.