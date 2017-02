Domstol forbyder dele af tysk smædedigt om Erdogan

I digtet hedder det, at Erdogan deltager i dyresex og børneporno.

En domstol i Hamburg forbyder dele af et smædedigt, som en tv-satiriker har skrevet om Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Det er den tyrkiske præsident, som har ønsket, at de tyske domstole skulle bremse den tyske komiker.

Afgørelsen fredag er kun en delvis sejr for Erdogan. For afgørelsen er endnu ikke retsgyldig.

Böhmermann læste op af sit digt i sit tv-program "Neo Magazin Royale" i marts sidste år. Det udløste et sandt raseri fra den tyrkiske præsident. Han truede med, at det ville få konsekvenser for forholdet mellem Tyrkiet og Tyskland.

Böhmermann har mulighed for at appellere fredagens afgørelse. Både anklageren og forsvareren havde bebudet, at de ville anke afgørelsen, hvis den gik dem imod.

Det er anden gang, at domstolen i Hamburg afgør, at Böhmermann ikke må læse dele af sit smædedigt op.

Næste gang skal sagen føres ved en højere domstol.