Domstol fængsler Perus ekspræsident i korruptionssag

Anklagemyndigheden har ønsket, at de to blev fængslet, for at undgå at de flygter fra landet, mens retssagen står på.

Men parrets forsvarsadvokater meddelte straks efter kendelsen, at de vil appellere dommen.

Humala var præsident i Peru mellem 2011 og 2016.

Han er sammen med konen beskyldt for at hvidvaske penge og begå forbrydelser i forbindelse med en korruptionsskandale i det brasilianske byggefirma Odebrecht.

Myndigheder har i store dele af Sydamerika indledt sager mod embedsmænd og folkevalgte, fordi de angiveligt er indblandet i sagen med Odebrecht.

Samlet set står en lang række personer tiltalt for at have modtaget sammenlagt 800 millioner dollar, omkring 5,2 milliarder kroner, i bestikkelse fra det brasilianske byggefirma.

Odebrecht har over for det amerikanske justitsministerium indrømmet at have anvendt bestikkelse.

Omkring 29 millioner dollar er gået til byggeprojekter i Peru. Projekterne er godkendt under præsidenterne Alejandro Toledo, Ollanta Humala og Alan García.

Den samme skandale førte onsdag til, at den tidligere brasilianske præsident Luiz Inacio "Lula" da Silva blev dømt til næsten ti års fængsel.

Det skete, fordi Lula angiveligt havde modtaget store gaver fra et andet brasiliansk byggefirma, der samarbejdede med Odebrecht om at vinde offentlige kontrakter via bestikkelse.