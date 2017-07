Domstol afviser at løslade vanæret ekspræsident i Peru

En domstol i Peru har tirsdag afvist en ansøgning om at få den tidligere præsident Alberto Fujimori løsladt fra fængsel.

Hans helbred er skrantende, og hans familie har gennem et års tid forsøgt at få den vanærede ekspræsident løsladt.

Domstolen annoncerede kendelsen på de sociale medier. Familien har stadig mulighed for at anke beslutningen.

Alberto Fujimori afsoner en dom på 25 års fængsel for krænkelser af menneskerettighederne, korruption og for at beordre likvideringer.

I sidste måned antydede Perus præsident, Pedro Pablo Kuczynski, at han ville overveje at benåde Fujimori.

I sidste uge sagde præsidenten, at en gruppe læger skulle hjælpe ham med at træffe en endelig beslutning om en eventuel benådning.

Tusindvis af demonstranter gik på gaden, efter at præsidenten havde luftet idéen om at benåde sin forgænger.

Præsidenten sagde fredag, at han sandsynligvis vil træffe en beslutning inden årets udgang.

Han slog ved samme lejlighed fast, at der i givet fald vil blive tale om en "medicinsk benådning" og altså ikke en benådning for forbrydelser, som Fujimori er dømt for.