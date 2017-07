Domstol: Sudans Bashir havde ikke immunitet i Sydafrika

Han skulle derfor have været udleveret til Haag.

Den internationale domstol i Haag siger i en afgørelse, at Sudans præsident, Omar al-Bashir, ikke var beskyttet af diplomatisk immunitet, da han var i Sydafrika.

Dommerne siger videre, at Sudan er forpligtet til at anholde Bashir og overføre ham til Haag, hvor han er efterlyst for krigsforbrydelser.

Den Internationale Straffedomstol i Haag udsendte i 2009 en efterlysning på Bashir. Han er eftersøgt for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Sudans vestlige Darfur-region.

Her er 300.000 døde, og over 2,5 million er på flugt i henhold til tal fra FN.

Sydafrika fik hård kritik i Europa og USA og internt i Sydafrika for at lade Bashir forlade landet efter et afrikansk topmøde.