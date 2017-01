Domstol: Muslimske piger skal svømme sammen med drenge

Muslimsk familie i den schweiziske by Basel kan ikke nægte at sende deres døtre til skolesvømning med drenge.

Afgørelsen går imod et tyrkisk-schweizisk par, som mener, at schweiziske skolers praksis med at have svømning for begge køn samtidig er i strid med deres religiøse tro.

Domstolen skulle afgøre, hvorvidt den muslimske familie i den schweiziske by Basel kan nægte at sende to døtre til svømmelektioner i skolen, fordi der deltager drenge.

Domstolen giver myndighederne i Basel medhold i, at hensynet til social integration berettiger skolen til at afvise forældrenes anmodning om at få pigerne fritaget for svømmetimerne.

Dommen i Strasbourg falder, efter at Tysklands forfatningsdomstol i Karlsruhe i december også afgjorde, at ultrakonservative muslimske piger skal deltage i svømmeundervisningen for begge køn.