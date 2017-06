Dommer erklærer retssag mod Bill Cosby ugyldig

En dommer i Norristown, Pennsylvania, siger, at man nu må opgive at nå frem til en afgørelse i sagen mod den amerikanske komiker Bill Cosby.

Det betyder imidlertid ikke nødvendigvis, at sagen mod den verdenskendte komiker er droppet.

Anklagerne har nu fire måneder til at beslutte, om man vil prøve sagen igen eller droppe anklagerne - hvilket de allerede ifølge Reuters har sagt, at de vil gøre.

Ifølge nyhedsbureauet AP vil anklager Kevin Steele holde pressemøde senere lørdag.

Den 79-årige Bill Cosby står anklaget for tre tilfælde af overgreb, der hver kan give op til ti års fængsel samt en bøde på 25.000 dollar.

Cosby er anklaget for at have bedøvet og begået overgreb på Andrea Constand i 2004.

Men nævningene er efter fire dages overvejelser ikke blevet enige om at kende Cosby skyldig eller uskyldig i nogen af anklagerne.

Det var en skuffelse for de adskillige kvinder, som hævder at være blevet udsat for seksuelle overgreb af komikeren. Flere af kvinderne har været i retten hele ugen, hvor de har ventet på en dom.

Men selv om sagen med Andrea Constand nu er blevet erklæret ugyldig, står Cosby står over for mindst fire civile søgsmål fra mindst ti personer.

I alt har omkring 60 kvinder anklaget Cosby for at have udsat dem for seksuelle overgreb. Det har sat en stopper for den 79-årige skuespillers lange karriere.

Cosbys rolle som familiefaren Heathcliff Huxtable i 80'er-serien "The Cosby Show" gjorde ham kendt som "Amerikas far".

79-årige Cosby har i et radiointerview før retssagen sagt, at han håbede på at kunne genoptage sin karriere, når retssagen med Andrea Constand var overstået.