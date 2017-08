Dommer beholder tre og løslader en i Barcelona-sag

To af de fire mistænkte bag Barcelona-angrebet er varetægtsfængslet uden mulighed for at blive løsladt mod kaution.

Det kommer efter tirsdagens grundlovsforhør i den spanske hovedstad, Madrid.

Det oplyser kilder i det spanske retsvæsen til nyhedsbureauerne Reuters og AP.

To af de fire mistænkte fra torsdagens angreb i Barcelona har erkendt i retten, at de havde planlagt større angreb i den spanske storby.

Samtidig siger en kilde til AP, at en af de mistænkte har fortalt i retten, at gruppen planlagde at ramme monumenter i Barcelona og bruge sprængstoffer.

Flere medier har tidligere skrevet, at gruppens mål mentes at være kirken Sagrada Familia i Barcelona.

Den mistænkte er Mohamed Houli Chemlal, som blev anholdt i forbindelse med en eksplosion i et hus i Alcanar syd for Barcelona.

Han skulle have fortalt i retten, at det var planlagt, at en imam skulle have udløst en selvmordsbombe. Men planen mislykkedes.

De fire mistænkte blev tirsdag afhørt én efter én.