Døende nobelprismodtager er løsladt fra fængsel i Kina

Advokaten tilføjer, at Liu Xiaobo er blevet benådet af lægelige grunde, efter at han i sidste måned fik konstateret dødelig leverkræft.

- Han blev løsladt fra fængslet sidst i maj, efter at han havde fået stillet sin diagnose den 23. maj, siger advokaten. Han er nu under behandling for sin sygdom.

Nobelkomitéen i Norge tildelte i 2010 fredsprisen til den fængslede systemkritiker.

Tildelingen afstedkom stærke reaktioner i Kina, som kaldte prisen "uanstændig". Norge blev beskyldt for at opfordre til kriminalitet ved at give prisen til en dømt "kriminel".

Nordmændene blev efterfølgende straffet af kineserne og mistede blandt andet en position, hvor Norge stod for eksporten af 90 procent af den laks, som blev fortæret i Kina.

Diplomatisk lagde Kina Norge på is og alle politiske møder mellem Beijing og Oslo blev aflyst.

- Liu Xiaobo har ingen særlige planer. Han bliver blot behandlet for sin sygdom, siger advokaten.

Det internationale samfund har i årevis opfordret Kina til at løslade Liu Xiaoboen.

Forfatteren, som i dag er 61 år, blev fængslet i 2009 for en protestskrivelse med krav om demokratiske reformer.