Dødstal stiger: Angreb mod ambassader blandt de blodigste

- Flere end 150 afghanske sønner og døtre blev dræbt, og flere end 300 blev såret og fragtet til hospitaler med forbrændinger og amputerede kropsdele, siger præsident Ghani ved en fredskonference tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Angrebet fandt sted 31. maj. En bombe skjult i en tankvogn eksploderede om morgenen klokken 8.25 lokal tid i et kvarter, der huser mange udenlandske ambassader. Området opfattes som et af de sikreste steder i byen.

Bomben gik af nær den tyske ambassade på Zanbuk-pladsen. Ansatte på ambassaden blev såret i angrebet, oplyste Tysklands udenrigsminister efterfølgende.

Også Tyrkiets, Frankrigs og Kinas ambassader blev beskadiget, men ingen af de ansatte er angiveligt kommet noget til. Den danske ambassade ligger knap en kilometer fra stedet.

Det var overvejende civile mænd og kvinder, som blev dræbt og såret i angrebet.

Over 1000 vrede afghanere gik efterfølgende på gaden for at kræve, at politikerne i landet tager ansvar og gør mere for at skabe sikkerhed for almindelige mennesker.

Med den markante opjustering i antallet af ofre er angrebet blandt de blodigste, der har ramt landet i nyere tid, skriver nyhedsbureauet dpa.

I juli sidste år mistede mindst 85 personer livet, mens flere end 400 blev såret, da to bomber gik af i Kabul. Også militærhospitaler, moskéer og ministerier har været mål for blodige angreb i løbet af den seneste tid.