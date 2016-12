Dødsensfarlig alkohol dræber 21 i Pakistan

Billigt alkohol, der var blandet op med metanol, blev skæbnen juleaften for en gruppe mennesker i Pakistan.

21 personer er omkommet i Pakistan efter at have drukket alkohol, der viste sig at være giftigt. Det skriver AFP.

Dødsfaldene er sket juleaften i Toba Tek Singh City, der ligger mere end 300 kilometer syd for Pakistans hovedstad, Islamabad.

- Indbyggere i Mubarakabad Basti bryggede alkohol juleaften og indtog det. Alkoholen, der viste sig at være giftig, dræbte 21 personer og yderligere 50 personer er slemt tilredt efter at have indtaget det, fortæller den lokale politikommissær Muhammad Nadeem til AFP.