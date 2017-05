Dødsbilist fra Times Square var på stoffer og hørte stemmer

Det har han efterfølgende forklaret over for politiet, skriver nyhedsbureauet AP på sin hjemmeside.

Den 26-årige mand, der torsdag formiddag lokal tid kørte ind i en menneskemængde på Times Square i New York, hørte stemmer og forventede, at han ville blive skudt og dræbt af politiet.

Samtidig er han ifølge CNN blevet testet positiv for phencyclidin (pcp), der også er kendt som englestøv.

Det er et syntetisk udviklet rusmiddel, der er berygtet for at fremkalde blandt andet hallucinationer.

En 18-årig kvindelig turist fra Michigan blev dræbt i ulykken, mens 23 andre er sårede, herunder den dræbtes 13-årige lillesøster.

Umiddelbart efter ulykken anholdt politiet den 26-årige Richard Rojas fra Bronx på gerningsstedet.

Før anholdelsen nåede han at køre en rød Honda Accord imod trafikretningen og op på fortovet gennem hjertet af Times Square, hvor han kørte ind i en stålbarriere og standsede i krydset mellem gaderne 45th og Broadway.

Richard Rojas er tidligere straffet for spirituskørsel i 2008 og 2015 og er tidligere soldat i den amerikanske flåde.

Efter torsdagens ulykke blev han testet negativ for alkohol.

For en uge siden blev Richard Rojas desuden anholdt og anklaget for at have truet en person med en kniv. Han beskyldte vedkommende for at have stjålet hans identitet. Rojas erklærede sig skyldig i chikane.

Under tidligere anholdelser har Rojas sagt til myndighederne, at han følte sig chikaneret og forfulgt.

Myndighederne i New York var hurtige til at udelukke, at der var tale om terror, og fokuserede i stedet på Richard Rojas' ædruelighed og mentale tilstand.

- Der er ingen tegn på, at dette var en terrorhandling, sagde New Yorks borgmester, Bill de Blasio, på et pressemøde efterfølgende.

På billeder ses Richard Rojas efter ulykken klatre ud af den ødelagte bil og løbe fra stedet. Han bliver dog hurtigt tacklet af en gruppe vidner, som tilbageholder ham, indtil politiet tager over.