Dødelig storm lammer Rusland og smadrer biler og huse

Rusland er tirsdag vågnet op til voldsomme ødelæggelser, efter at en storm mandag tog livet af 13 mennesker i og omkring Moskva.

Voldsomme vindstød har væltet 6500 træer i regionen, hvilket har forvoldt omfattende forstyrrelser af trafikken tirsdag.

Forsinkelser har ramt flere end 130 lokaltog og 23 fjerntog. Flere eksprestog til Moskvas internationale lufthavn blev aflyst.

50 flyafgange blev aflyst, og der meldes om strømafbrydelser mange steder.

Flere end 22.000 mennesker er involveret i oprydningsarbejdet, beretter katastrofeministeriet.

Mandag aften meddelte russiske myndigheder, at 13 mennesker blev dræbt og mange kvæstet under stormens pludselige hærgen.

- Stormen tog livet af 11 personer, mens 70 andre er alvorligt kvæstet, siger Moskvas borgmester, Sergej Sobjanin, til nyhedsbureauet Interfax.

Senere mandag blev yderligere to meldt omkommet. En 11-årig pige og en 57-årig mand blev dræbt af henholdsvis et faldende træ og et flyvende hegn.

De kvæstede er blevet behandlet på ti forskellige klinikker og hospitaler i Moskva.

- Det er en hidtil uset tragedie. Det skyldes først og fremmest, at stormen ramte midt på dagen. Derfor er antallet af ofre så højt, siger Sobjanin.

Der blev målt vindhastigheder på op til 80 kilometer i timen.

Moskva oplever ikke så tit så ekstreme vejrforhold. Men stærk vind er ikke usædvanligt i sommermånederne.

Det er det største antal dræbte under en storm i Moskva i mange år. Under et uvejr i 1998 omkom 11 mennesker.