Dna på mordvåben får guvernør til at udsætte henrettelse

Få timer før Marcellus Williams tirsdag klokken 18 lokal tid skulle være henrettet, greb guvernør Eric Greitens ind.

- En dødsdom er den ultimative, permanente straf. For at udføre dødsstraffen bør Missouris befolkning have tillid til afgørelsen om skyld, udtaler Greitens.

Guvernørens beslutning er truffet på baggrund af nye oplysninger fra den dømtes forsvarsadvokat.

Der skal på drabsvåbnet være fundet dna, som stammer fra en anden, ukendt person - men ikke Williams.

Den dødsdømtes advokat, Kent Gipson, har tidligere gjort opmærksom på, at nutidens dna-teknikker ikke var til rådighed, da drabet blev begået.

Desuden har han påpeget, at dna-test af hår fundet på den dræbtes tøj og negle udelukker Williams, samt at fodaftryk på gerningsstedet ikke matcher Williams'.

Marcellus Williams er dømt for at have stukket journalisten Lisha Gayle ihjel med en kniv under et røveri i hendes hus i udkanten af St. Louis i 1998.

At guvernøren personligt har grebet ind, skyldes ifølge Gipson især stor folkelig modstand mod henrettelsen.

- Folket har talt, siger forsvarsadvokaten ifølge AP.

Han henviser til, at cirka en kvart million i en underskriftsindsamling på nettet har protesteret mod eksekvering af dødsdommen.

Den offentlige anklager i St. Louis, Bob McCulloch, er overbevist om, at Williams ikke har været udsat for et justitsmord.

Han siger ifølge nyhedsbureauet AP, at der er rigeligt med andre beviser til at fælde Williams. Og at der er "nul sandsynlighed" for, at han er uskyldig.

- Han er den, der begik dette drab. Han besluttede for 20 år siden at blive i huset. Han hørte Lisha Gayle gå ned ad trappen, og han skulle bare have forladt stedet. Men det gjorde han ikke. Og nu må han leve med den beslutning - og dø med den beslutning, siger McCulloch.

Guvernør Greitens oplyser, at han vil udpege et panel bestående af fem forhenværende dommere.

De får til opgave at granske sagen igen. Derefter skal de komme med en anbefaling til guvernøren, om den 48-årige Williams skal henrettes eller ej.