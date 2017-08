Dna på drabskniv får guvernør til at udsætte henrettelse

Få timer før Marcellus Williams tirsdag klokken 18 lokal tid skulle være henrettet, greb guvernør Eric Greitens ind.

- En dødsdom er den ultimative, permanente straf. For at udføre dødsstraffen bør Missouris befolkning have tillid til afgørelsen om skyld, udtaler Greitens.

Guvernørens beslutning er truffet på baggrund af nye oplysninger fra den dømtes forsvarsadvokater. Der skal på drabsvåbnet være fundet dna, som stammer fra en anden, ukendt person - men ikke Williams.

Den offentlige anklager i St. Louis, Bob McCulloch, afviser advokaternes påstand.

Han siger ifølge nyhedsbureauet AP, at der er rigeligt med andre beviser til at fælde Williams. Og at der er "nul sandsynlighed" for, at han er uskyldig.

Williams er dømt for at have dræbt en kvindelig journalist under et indbrud i hendes hus i udkanten af St. Louis i 1998.