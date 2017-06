Diplomatisk strid mellem Tyrkiet og Tyskland optrappes

Det sker som en konsekvens af, at Tyrkiet stadig nægter at lade et tysk parlamentsudvalg besøge de 250 tyske soldater, der er stationeret på basen.

Gabriel er på besøg i Tyrkiet. Her har han fået at vide af sin tyrkiske kollega, Mevlüt Cavusoglu, at det tysk parlamentsudvalg ikke får adgang til Incirlik.

De tyske soldater indgår i den koalition ledet af USA, der bekæmper Islamisk Stat i Irak og Syrien.

- Tyrkiet har gjort det klart, at af indenrigspolitiske grunde så kan et besøg af lovgiverne ikke tillades, siger Cavusoglu.

Gabriel påpeger, at når tyske parlamentarikere godkender militære operationer, så skal de også have mulighed for at besøge det tyske Bundeswehr.

- Tyrkiet må forstå, at i denne situation må vi flytte de tyske soldater ud af Incirlik, siger han.

En tyrkisk regeringskilde oplyser, at premierminister Binali Yildrim med kort varsel aflyser et møde med Gabriel.

Den tyrkiske uvilje bunder i, at Tyrkiets regering kræver en undskyldning af Tyskland. Tyrkiske politikere kunne i foråret ikke få lov til at holde valgmøder i Tyskland forud for en vigtig afstemning om at ændre den tyrkiske forfatning.

Tyrkiet har også forgæves krævet at få udleveret tyrkere, der har søgt om politisk asyl i Tyskland efter sidste sommers fejlslagne militærkup.

Til stor irritation for den tyske regering anholdt Tyrkiet i februar en tysk-tyrkisk journalist, Deniz Yuzel, og anklagede ham for at sprede terrorpropaganda.

Cavusoglu beskylder mandag europæiske efterretningstjenester for at bruge vestlige journalister som spioner.

Tyrkiet har flere gange truet med at ophæve en aftale med EU om at stoppe strømmen af flygtninge til Europa.