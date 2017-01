Diplomater: Syriske forhandlere er tæt på sluterklæring

FN's udsending til Syrien siger, at forhandlinger i Kasakhstan "ikke er langt fra en sluterklæring".

En syrisk fredskonference i Kasakhstans hovedstad, Astana, fortsætter på andendagen tirsdag. Og FN's udsending siger ifølge det franske nyhedsbureau AFP, at forhandlingerne er ved at være færdige.

Fredsmødet var på forhånd afsat til at vare to dage.

På første dag blev der slået en hård tone an, og oprørerne afviste at dukke op til direkte møder med deres modpart. Tirsdag lød der mere positive toner.

- Intet er klart endnu, men vi er optimistiske, sagde Syriens ambassadør i Rusland, Riyad Haddad, til det russiske nyhedsbureau Interfax. Udtalelsen kom inden meldingen fra de Mistura.

En af talsmændene for oprørerne, Yahya al-Aridi, betegner over for AFP forløbet af mandagens møder som "lange og produktive."

Rusland, som sammen med Tyrkiet og Iran har taget initiativ til fredsmødet, roser FN's udsending for at have gjort en stor indsats.

- Han forstår til fulde vores anstrengelser med at støtte forhandlingsprocessen, siger lederen af den russiske delegation, Aleksandr Lavrentjev.

Målet med mødet er at få forstærket en våbenhvile og få banet vej for forhandlinger om en politisk løsning.

De syriske oprørere sagde mandag, at de vil genoptage deres kamp mod præsident Bashar al-Assads regime, hvis der ikke kommer noget ud af forhandlingerne i Astana.

Flere tidligere fredsmøder i Genève har ikke ført resultater med sig. Ved de møder, der foregik under FN's ledelse, har medlemmer af den politiske opposition stået for forhandlingerne med regimet.

Denne gang er det medlemmer af de væbnede grupper, der forhandler. Repræsentanter fra den politiske opposition fungerer som rådgivere.