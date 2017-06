Det vil vare uger at få overblik over London-dødsbrand

Londons brandinspektør oplyser, at branden er slukket i et højhus i den vestlige del af storbyen, men hun siger, at det vil tage uger at få overblik over ulykken. Antallet af dødsofre kendes ikke.

- Den sidste flamme er slukket, og vi er begyndt at sikre bygningens yderkant, så en grundig gennemsøgning af alle rum kan foretages, siger brandinspektør Dany Cotton til tv-stationen ITV.