Vælgerne i Schweiz ser ifølge foreløbige optællinger ud til at stemme for ny lov, der skal gøre det mere simpelt for børnebørn af udlændinge at få statsborgerskab. (Genrefoto)

Det bliver lettere for indvandrerbørn at få schweizisk pas

Børnebørn af indvandrere, der slog sig ned i Schweiz for årtier siden, skal have lettere ved at blive statsborgere i landet.

Det mener et flertal af vælgerne i Schweiz. De har søndag stemt for at strømline reglerne for, hvornår tredje generation af indvandrere kan få fingre i et schweizisk pas.