Det Hvide Hus udelukker store medier fra pressemøde

CNN, New York Times, Los Angeles Times og flere andre nyhedsorganisationer blev fredag forment adgang til et pressemøde i Det Hvide Hus, rapporterer CNN.

Det var pressechefen for Det Hvide Hus, Sean Spicer, som holdt et uformelt pressemøde.

- Der er aldrig sket noget lignende i alle de år, hvor vi har dækket mange forskellige regeringer. Vi protesterer kraftigt mod, at The New York Times og andre medier udelukkes, skriver chefredaktøren for The New York Times, Dean Baquet, på avisens hjemmeside.