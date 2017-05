Det Hvide Hus: Trump og Lavrov drøftede specifikke trusler

Det oplyser den nationale sikkerhedsrådgiver, general H.R. McMaster, og udenrigsminister Rex Tillerson ifølge nyhedsbureauet AFP. Det sker i kølvandet på en artikel fra The Washington Post.

Her fortæller amerikanske embedsmænd, at Trump under mødet i sidste uge afslørede tophemmelige oplysninger til russerne om en trussel fra Islamisk Stat.

- Præsidenten og udenrigsministeren gennemgik fælles trusler fra terrororganisationer, der omfatter trusler mod luftfart, siger McMaster.

- Ingen efterretningskilder- eller metoder blev diskuteret på noget tidspunkt, og der blev ikke afsløret nogen militære operationer, som ikke allerede var offentligt kendte, tilføjer sikkerhedsrådgiveren i en erklæring fra Det Hvide Hus.

H.R. McMaster understreger, at han var til stede i Det Ovale Værelse under mødet.

- Og det var ikke det, der skete, siger han.

I samme ombæring kalder han artiklen fra The Washington Post for falsk.

Nuværende og tidligere amerikanske embedsmænd oplyser til avisen, at Donald Trump afslørede tophemmelige informationer over for den russiske udenrigsminister og den russiske ambassadør under mødet i onsdags.

Ifølge embedsmændene afslørede Trump detaljer om en terrortrussel fra Islamisk Stat, som relaterer sig til brugen af bærbare computere om bord på fly.

Embedsmændene mener, at Trump med sin beslutning har risikeret samarbejdet med en allieret, der er tæt på Islamisk Stats inderkreds.