Det Hvide Hus: Anthony Scaramuccis kommentarer var upassende

Det var særdeles vulgære bemærkninger, som Anthony Scaramucci kom med i en samtale med en journalist refereret i ugemagasinet The New Yorker i sidste uge.

Og kommentarerne var da også ganske upassende. Det slår Det Hvide Hus fast mandag, få timer efter at Donald Trump har fyret Scaramucci som kommunikationschef efter bare ti dage i jobbet.

- Præsidenten følte bestemt, at Anthonys kommentarer var upassende for en person i den position, og han ønskede ikke at belaste general Kelly, siger talskvinde Sarah Sanders ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det sker med henvisning til tidligere minister for national sikkerhed John Kelly, som har erstattet Reince Priebus som stabschef i Det Hvide Hus.

Anthony Scaramuccis sprog har fået politikere i Washington og religiøse ledere på tværs af USA til at ryste på hovedet af den tidligere finansmand.

Han har indtil videre ikke undskyldt for sine kommentarer, men på Twitter har han skrevet, at han fremover vil afstå fra at bruge et så "farverigt" sprog.

Tidligere mandag udsendte Det Hvide Hus en pressemeddelelse om fyringen af Scaramucci.

- Anthony Scaramucci forlader sit job som kommunikationschef i Det Hvide Hus. Hr. Scaramucci følte, at det ville være bedst at vaske tavlen ren, så stabschef John Kelly kan samle sit eget hold, lyder begrundelsen fra Det Hvide Hus.

The New York Times erfarer, at den 53-årige rådgiver er blevet fyret efter krav fra præsidentens nyindsatte stabschef, John Kelly.

Kelly har ifølge CNN sagt, at den flamboyante kommunikationschef har "brændt sin troværdighed" og "mangler disciplin".